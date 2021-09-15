Стало известно, когда Беринчик вернется на боксерский ринг

Денис Беринчик (15-0, 8 КО) летом приостановил карьеру в боксе и провел бой на голых кулаках с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым.

Теперь же промоутер украинца Александр Красюк рассказал о его дальнейших планах.

"В конце ноября или начале декабря этого года мы планируем провести для Дениса поединок. Опять же с соперником из Топ-15.

Беринчик находится в рейтинге на 3 позиции. Эта позиция неизменна, потому что Беринчик на протяжении нескольких лет отстаивал и 5 раз дрался за титул WBО.

До тех пор, пока этот не состоится бой Лопес – Камбосос, мы не можем строить грандиозные чемпионские планы Денису Беринчику. Остается ждать и боксировать", - сказал Красюк.

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