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Экс-чемпион мира: Джошуа – идеальный супертяж

Бокс
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Но и идеалы иногда падают

Экс-чемпион мира: Джошуа – идеальный супертяж

Новина українською

Бывший чемпион мира во втором легком весе Крис Алджиери назвал фаворита в бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Не сравнивайте Усика с Али. Джошуа больше и атлетичнее чем любой из соперников, с которыми когда-либо дрался Али. Да, я ставлю на Джошуа

Почему Джошуа? Если бы я «конструировал» идеального супертяжа для компьютерной игры, то он выглядел бы именно так, как Джошуа: атлетичный боец, здоровенный, быстрый, мощный. Он доказал, что у него есть храбрость и стойкость. И он реальный боец.

Но я отдаю себе отчет в том, что Усик пока что не проигрывал. И что он крайне неудобный соперник", - сказал эксперт.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe.com

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