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Мэнни Пакьяо завершил карьеру
Об этом пишет известный журналист Майкл Бенсон
фото - boxingscene.com
42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) завершил спортивную карьеру.
"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42-х лет после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта как чемпион мира в восьми весовых категориях, один из величайших боксеров всех времен", — написал журналист Майкл Бенсон.
Напомним, что свой последний бой Пакьяо провел 21 августа 2021 года, тогда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей.
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