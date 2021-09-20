Мэнни Пакьяо завершил карьеру

42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) завершил спортивную карьеру.

"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42-х лет после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта как чемпион мира в восьми весовых категориях, один из величайших боксеров всех времен", — написал журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что свой последний бой Пакьяо провел 21 августа 2021 года, тогда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей.