Кто вы, мистер Энтони Джошуа?

Суббота, полночь, Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне…Энтони Джошуа, обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе, впервые в карьере столкнется с бойцом, побывавшим в статусе абсолютного чемпиона мира.

О Джошуа сложно рассказать что-то новое – британец нигерийского происхождения вот уже несколько лет вхож во всевозможные рейтинги самых узнаваемых спортсменов современности, а его доходы находятся на недосягаемом уровне для 99,99% профессиональных боксеров.

Джошуа – лидер супертяжелого веса

Если вам недостаточно того факта, что Энтони Джошуа принадлежат все главные титулы хэвивейта, за исключением зеленого пояса WBC, то давайте поподробней разберем послужной список боксера из Уотфорда в сравнении с другими грандами дивизиона.

Для начала изучим десятку лучших боксеров супертяжелого веса по версии авторитетного журнала The Ring. Кого же из этой десятки побил Джошуа? А жертвами Энтони стали Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и Энди Руис. Чем же может ответить Тайсон Фьюри? У чемпиона WBC только одна такая победа – над Деонтеем Уайлдером в феврале прошлого года. «Бронзовый бомбардировщик» также побил всего одного бойца элитного уровня – речь о кубинце Луисе Ортисе, которого уроженец Алабамы дважды нокаутировал в 2018-2019 годах.

Anthony Joshua is 2-0 against fellow Olympic gold medalist in his career????



Will AJ make it a perfect 3-0 when he faces Usyk on Saturday? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/TlsQ7BlRje — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 20, 2021

Если же взглянуть на актуальную ситуацию в топ-10 независимого компьютерного рейтинга BoxRec, то превосходство Джошуа по уровню оппозиции станет еще более заметным. В резюме у Энтони помимо Уайта, Паркера и Руис добавляется еще и Кубрат Пулев. Уайлдер совсем остается без топ-побед, а Фьюри может похвастаться только давно подзабытыми успехами над Дереком Чисорой.

С момента победы над Владимиром Кличко в апреле 2017 года Джошуа позволил себе только один проходной бой с Карлосом Такамом, да и этот поединок состоялся лишь по причине травмы Кубрата Пулева. Все остальные соперники Энтони – чемпионы или бывшие претенденты на титул. Фьюри и Уайлдер на этом фоне выглядят совсем неубедительно со своими боями с бойцами калибра Отто Валлина или Доминика Бризила.

It’s fight week!!!!!

Who have you got?



Retweet - Anthony Joshua “AJ”

Like - Oleksandr Usyk “The Cat”#JoshuaUsyk pic.twitter.com/GXMh9rVwdH — 91 Second Massacre (@Tyson91seconds) September 20, 2021

Субботний бой с Александром Усиком лишь подтверждает эту тенденцию – Энтони Джошуа снова без тени сомнения принимает опасный вызов. Так и должен поступать вожак стаи.

Джошуа прошел испытание поражением и стал лучше

Энтони Джошуа – единственный топ-супертяж современности, сумевший перезапустить свою карьеру после фиаско на ринге. У Тайсона Фьюри все еще впереди, а Деонтей Уайлдер пока ни разу не появлялся на публике в перчатках с момента первого поражения в карьере в феврале прошлого года.

То, что Джошуа хорош в экстремальных ситуациях, стало понятно еще в апреле 2017-го, когда Энтони пережил тяжелейший нокдаун в бою с Владимиром Кличко и нашел способ, как в чемпионских раундах нокаутировать украинского ветерана.

Спустя два года Джошуа в попытке завоевать сердца американской публики в Нью-Йорке нарвался на нокаут в бою с Энди Руисом. В истории бокса предостаточно примеров, когда бойцы морально ломались после такого потрясения и больше никогда не были прежними, но Джошуа по-философски воспринял этот болезненный щелчок по лбу и изменил свое видение бокса, как когда-то это сделал его наставник Кличко-младший – прагматизм и ставка на феноменальные антропометрические и физические данные позволили британцу еще до конца 2019-го взять убедительный реванш у Руиса и вернуть в свои руки потерянные чемпионские титулы.

У Александра Усика было бы намного больше шансов на успех с прежним, еще не побежденным любителем авантюр Энтони Джошуа. А с другой стороны, украинец по боям с Кличко и Руисом получил достаточно информации о сильных и уязвимых сторонах своего соперника по грядущему блокбастеру в Лондоне.

Джошуа – самый кассовый супертяж мира со времен Льюиса и Тайсона

За 25 боев на профи-ринге Энтони Джошуа заработал около 120 миллионов долларов, а ведь нет никаких сомнений, что самые денежные поединки британца еще впереди.

Топ-10 рекордных гонораров Энтони Джошуа:

Покажите хоть одного действующего боксера, способного с легкостью собрать аншлаг на 90-тысячном стадионе? Уэмбли, Мэдисон Сквер Гарден, Миллениум, Diriyah Arena, Manchester Arena, 02 Arena – на боях Джошуа всегда биток. И неважно, кто стоит напротив – многолетний гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко или миниатюрный Карлос Такам.

Субботнее рандеву с Александром Усиком, разумеется, не станет исключением в плане зрительского интереса– 60 тысяч билетов на Tottenham Hotspur Stadium были раскуплены в течение часа.

Джошуа давно стал фигурой, имеющей заметное влияние и за пределами бокса. Энтони плотно сотрудничает с Under Armour, Jaguar Land Rover, Beats Electronics, Sky Sports, Audemars Piguet, DAZN, Electronic Arts и Hugo Boss, а также имеет собственную велосипедную команду и владеет компанией 258 MGT. Деньги тянутся к Джошуа, а британец знает, как их правильно использовать.