Кто вы, мистер Энтони Джошуа?

Суббота, полночь, Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне…Энтони Джошуа, обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе, впервые в карьере столкнется с бойцом, побывавшим в статусе абсолютного чемпиона мира.

О Джошуа сложно рассказать что-то новое – британец нигерийского происхождения вот уже несколько лет вхож во всевозможные рейтинги самых узнаваемых спортсменов современности, а его доходы находятся на недосягаемом уровне для 99,99% профессиональных боксеров.

Джошуа – лидер супертяжелого веса

Если вам недостаточно того факта, что Энтони Джошуа принадлежат все главные титулы хэвивейта, за исключением зеленого пояса WBC, то давайте поподробней разберем послужной список боксера из Уотфорда в сравнении с другими грандами дивизиона.

Для начала изучим десятку лучших боксеров супертяжелого веса по версии авторитетного журнала The Ring. Кого же из этой десятки побил Джошуа? А жертвами Энтони стали Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и Энди Руис. Чем же может ответить Тайсон Фьюри? У чемпиона WBC только одна такая победа – над Деонтеем Уайлдером в феврале прошлого года. «Бронзовый бомбардировщик» также побил всего одного бойца элитного уровня – речь о кубинце Луисе Ортисе, которого уроженец Алабамы дважды нокаутировал в 2018-2019 годах.

Anthony Joshua is 2-0 against fellow Olympic gold medalist in his career????



Will AJ make it a perfect 3-0 when he faces Usyk on Saturday? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/TlsQ7BlRje