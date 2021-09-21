  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пакьяо может провести прощальный бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пакьяо может провести прощальный бой

Бокс
(1 голосов)

Это еще не конец?

Пакьяо может провести прощальный бой

фото - boxingscene.com

Новина українською

Накануне легендарный Мэнни Пакьяо фактически объявил о завершении карьеры в боксе, но его советник Шон Гиббонс поспешил заявить, что филиппинец еще может появиться на ринге.

"В ближайшие недели сенатор Пакьяо примет окончательное решение о том, как и когда он завершит свою спортивную карьеру. Знаю, что после последнего боя и на днях он обсуждал незамедлительный выход на пенсию, но не исключено, что он проведет еще один прощальный бой.

Пока вы не увидите официального сообщения о выходе на пенсию на его страничке в соцсетях, считайте Пакьяо действующим боксером. Все остальное – это просто его рассуждения, мысли вслух", - сказал Гиббонс.

Мэнни Пакьяо в последнем бою решением судей проиграл «суперчемпиону» WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...