Пакьяо может провести прощальный бой

Накануне легендарный Мэнни Пакьяо фактически объявил о завершении карьеры в боксе, но его советник Шон Гиббонс поспешил заявить, что филиппинец еще может появиться на ринге.

"В ближайшие недели сенатор Пакьяо примет окончательное решение о том, как и когда он завершит свою спортивную карьеру. Знаю, что после последнего боя и на днях он обсуждал незамедлительный выход на пенсию, но не исключено, что он проведет еще один прощальный бой.

Пока вы не увидите официального сообщения о выходе на пенсию на его страничке в соцсетях, считайте Пакьяо действующим боксером. Все остальное – это просто его рассуждения, мысли вслух", - сказал Гиббонс.

Мэнни Пакьяо в последнем бою решением судей проиграл «суперчемпиону» WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу.

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