Усик продемонстрировал цирковые трюки на тренировке перед боем с Джошуа. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) на открытой тренировке перед боем с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) устроил жонглирование несколькими мячами. Не все получилось идеально, но журналисты и публика остались довольны.

???? MORE TRICKS FROM USYK ????@usykaa bringing the tricks to the media workout as usual ????



