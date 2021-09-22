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Усик продемонстрировал цирковые трюки на тренировке перед боем с Джошуа. ВИДЕО
Энтони тоже так умеет
фото - boxingscene.com
Александр Усик (18-0, 13 КО) на открытой тренировке перед боем с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) устроил жонглирование несколькими мячами. Не все получилось идеально, но журналисты и публика остались довольны.
???? MORE TRICKS FROM USYK ????@usykaa bringing the tricks to the media workout as usual ????— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2021
Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 ????https://t.co/nSgrSCRi9m#JoshuaUsyk pic.twitter.com/3t8pGczPBM
Главный бой в карьере Усик проведет 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Тоттенхэма. Украинец может стать третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя со статусом чемпиона мира в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.
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