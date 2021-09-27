Климас: У Усика забрали как минимум 6 секунд в концовке боя с Джошуа

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

В концовке боя Усик потряс Джошуа и бросился на добивание, но довести атаку до логического завершения украинцу помешал гонг.

Менеджер Усика Эгис Климас подсчитал, что сигнал об окончании 12-го раунда был дан на 6 секунд раньше.

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