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Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа победили бы меня в лучшие годы?

Бокс
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Легенда не верит в это

Майк Тайсон: Вы правда думаете, что Усик или Джошуа победили бы меня в лучшие годы?

Новина українською

Легендарный боксёр Майк Тайсон поделился впечатлениями от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Уверенную победу единогласным решением судей одержал Усик, едва не нокаутировавший британца в концовке последнего раунда. Украинский спортсмен добыл сразу четыре чемпионских пояса, Джошуа уже активировал опцию о реванше.

"Посмотрел бой Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не лучший день. После такого вы правда думаете, что они победили бы меня в лучшие годы?" — написал Тайсон в своём "твиттере".

Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил Александру в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик Энтони Джошуа
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