Ничего смешнее этого уже не будет: на YouTube появился мультик о победе Усика над Джошуа

Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Блогер YouTube Mojahed Fudailat на своем канале выложил мультипликационную версию того, что 25 сентября происходило на стадионе Тоттенхэма.

Помимо Усика и Джошуа в мультике засветились промоутер Эдди Хирн и чемпион WBC Тайсон Фьюри.

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