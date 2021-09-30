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Ничего смешнее этого уже не будет: на YouTube появился мультик о победе Усика над Джошуа
Это нужно видеть
Александр Усик (19-0, 13 КО) в субботу в Лондоне единогласным решением судей прошел Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и отобрал у британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Блогер YouTube Mojahed Fudailat на своем канале выложил мультипликационную версию того, что 25 сентября происходило на стадионе Тоттенхэма.
Помимо Усика и Джошуа в мультике засветились промоутер Эдди Хирн и чемпион WBC Тайсон Фьюри.
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