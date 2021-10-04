Промоутер: В реванше с Усиком Джошуа не ждет ничего хорошого

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о бое-реванше между новым чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я не могу представить, чтобы реванш прошел как-то сильно иначе. Ведь в отличие от прошлого раза, когда Джошуа был избит Энди Руисом, я просто не допускаю мысли, чтобы Усик перед реваншем пустился во все тяжкие на бесконечных вечеринках и вышел на повторный бой в ужасном состоянии", - считает Уоррен.

Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма разобрался с Джошуа единогласным решением судей, причем в концовке 12-го раунда украинец был близок к нокауту.

Реванш между двумя олимпийскими чемпионами может пройти в феврале-марте 2022 года.

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