  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес хочет провести бой за 10 титулов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес хочет провести бой за 10 титулов

Бокс
(1 голосов)

Теофимо нацелился на что-то историческое

Лопес хочет провести бой за 10 титулов

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) снова подтвердил серьезность своих намерений касательно боя с абсолютным чемпионом мира в категории до 63,5 кг Джошем Тэйлором (18-0, 13 КО).

«Я вот готов выставить на кон все свои титулы. А как насчет Джоша? Спросите у него, я без понятия. На кону нашего боя нечто большее. Мы перепишем историю, мы побьем все рекорды», - говорит Лопес.

Лопес рассчитывает договориться о бое с Тэйлором в договорном весе.

Если Лопес и Тэйлор окажутся на одном ринге, то победитель заберет с собой 10 поясов, поскольку двум боксером помимо ремней по версиям WBA, WBO, WBC и IBF принадлежат и титулы журнала The Ring.

<p>Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем <strong><a href="https://t.me/uafootballcom_sport" rel="nofollow" target="_blank">телеграм-канале</a></strong>!</p>

<p style="text-align:justify">Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому<strong> <a href="https://t.me/uafootballcom_sport" rel="nofollow" target="_blank">телеграм-каналі</a></strong>!</p>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Теофимо Лопес Джош Тэйлор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...