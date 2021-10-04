Лопес хочет провести бой за 10 титулов

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) снова подтвердил серьезность своих намерений касательно боя с абсолютным чемпионом мира в категории до 63,5 кг Джошем Тэйлором (18-0, 13 КО).

«Я вот готов выставить на кон все свои титулы. А как насчет Джоша? Спросите у него, я без понятия. На кону нашего боя нечто большее. Мы перепишем историю, мы побьем все рекорды», - говорит Лопес.

Лопес рассчитывает договориться о бое с Тэйлором в договорном весе.

Если Лопес и Тэйлор окажутся на одном ринге, то победитель заберет с собой 10 поясов, поскольку двум боксером помимо ремней по версиям WBA, WBO, WBC и IBF принадлежат и титулы журнала The Ring.

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