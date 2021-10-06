Фьюри предложил Джошуа свои услуги в подготовке к реваншу с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) настолько заинтересован в денежном бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), что готов помочь экс-чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO вернуть свои титулы в реванше с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Я верю, что если буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то он однозначно одержит победу.

Я официально предлагаю ему свои услуги. Готов тренировать его, готовить к бою-реваншу. И я гарантирую, что он тогда победит. Я научу его драться как подобает здоровяку", - сказал Фьюри.

Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года.

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