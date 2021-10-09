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Тайсон Фьюри о бое с Джошуа: К сожалению, украинский мастер добрался до него раньше

Бокс
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Комментарий британца

Тайсон Фьюри о бое с Джошуа: К сожалению, украинский мастер добрался до него раньше

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал свои планы на бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Когда у вас есть соперник, и все говорят о вашем поединке, а затем внезапно этот соперник падает, то кажется, что ты хочешь поднять его и вернуть на пьедестал, чтобы он мог подраться с тобой. Я хотел остановить Джошуа, но, к сожалению, украинский мастер добрался до него раньше. Поэтому здесь я мало что могу сделать.

То, что случилось с Джошуа - это ужасный стыд. Это просто уничтожило наш с ним бой. Но у каждого в жизни свой крест, каждый сам решает, как его нести. Для Джошуа это еще один крест, с которым ему нужно разобраться.

Я думаю, что ему следует посмотреть мой бой со Стивом Каннингемом и применить эту тактику, чтобы побить Усика. Нужно продолжать идти вперед и выбрасывать тяжелые удары, тренировать это и выполнить план на бой в день поединка" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри публично обратился к Усику.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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