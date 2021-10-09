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Ломаченко - Комми: Постер к бою украинского мастера

Бокс
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Скоро бой

Ломаченко - Комми: Постер к бою украинского мастера

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Уже совсем скоро, 11 декабря украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) выйдет на ринг против американца Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.

Вашему вниманию первый постер к поединку Ломаченко - Комми, опубликован на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри публично обратился к Усику.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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