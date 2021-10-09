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Ломаченко - Комми: Постер к бою украинского мастера
Скоро бой
Boxingscene
Уже совсем скоро, 11 декабря украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) выйдет на ринг против американца Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.
Вашему вниманию первый постер к поединку Ломаченко - Комми, опубликован на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что ранее Фьюри
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