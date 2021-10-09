Боб Арум: Фьюри напоминает мне Мохаммеда Али

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) напоминает ему легендарного Мохаммеда Али. Слова специалиста цитирует TalkSport:

"Тайсон Фьюри напоминает мне, я не говорю обязательно о его способностях или о том, как он дерется, но он по своему мышлению напоминает мне Мохаммеда Али.

Ничто не могло огорчить Али. Он приходил драться, хорошо проводил время, такой он был.

То же самое и с Тайсоном Фьюри. Он пришел драться, он будет себя так вести. Ему нравится выходить на сцену, как вчера, и выступать" - сказал он.