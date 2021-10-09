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Фьюри – Уайлдер: Текстовая онлайн-трансляция третьего поединка
Фьюри – Уайлдер: Текстовая трансляция 09.10.2021
Уже сегодня, 9 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena в битве за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сойдутся местный претендент Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) и британский обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). Нет сомнений, что третий очный поединок будет очень интересным и расставит многие точки над многими "i".
Напомним, что эта трилогия длится с 1 декабря 2018. В тот день Фьюри проводил лишь третий бой после двухлетнего перерыва в карьере, связанного с депрессией и наркотической зависимостью. Уайлдер же был на пике после громких досрочных побед над Стиверном и Ортисом и планировал раз и навсегда покончить с болтливым "Цыганским королем". Не получилось.
Хотя Уайлдер дважды положил британца, по факту бой прошел под диктовку Фьюри. Счет судей 115-111, 110-114 и 113-113 - пояс WBC остался в руках американца.
Второй бой прошел под абсолютную диктовку британского бойца. Он перебоксировал соперника, посеял страх в его голове и после двух нокдаунов в третьем и пятом раундах заставил угол чемпиона выбросить на ринг белое полотенце в середине седьмого раунда, когда Уайлдер был зажат в углу и активно принимал удары на лице.
Что ожидает нас в третьем (возможно последнем) очном поединке этих боксеров сказать трудно, но тем интереснее этот бой будет.
23:00. Вашему вниманию хайлайты второго поединка - абсолютная доминация Фьюри.
22:00. Для начала давайте вспомним лучшие моменты их первого боя.
22:00. Добрый вечер, уважаемые любители спорта для настоящих мужчин! UA-Футбол предлагает Вам провести эту ночь вместе с нами и следить в онлайн-режиме за интересными событиями из Лас-Вегаса (США), где уже через несколько часов начнется поединок американца Деонтея Уайлдера и британского чемпиона мира Тайсона Фьюри.
Спортсмены безусловно готовы к поединку и покажут все свои лучшие способности сегодня в ринге.
Оставайтесь с нами чтобы не пропустить ничего интересного!
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