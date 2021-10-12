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Фьюри считает, что Уайлдер больше не вернется в бокс

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Британец уверен, что покончил с соперником

Фьюри считает, что Уайлдер больше не вернется в бокс

фото - boxingscene.com

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Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.

«Уверен, что у Уайлдера будет много оправданий. Он всегда так делает, ведь он неудачник.

Его честно избили. И я буду удивлен, если он когда-либо снова выйдет на ринг», - цитирует Фьюри BoxingScene.

У Тайсона Фьюри на начало 2022 года намечается бой с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, если тот 30 октября сохранит титул в поединке с Отто Валлиным.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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