Все точные попадания Фьюри в третьем бою с Уайлдером. ВИДЕО

YouTube-канал «Fight Vibe» представил подборку всех чистых попаданий чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Боксер из Манчестера побил американца нокаутом в 11-м раунде. Фьюри по статистике нанес 114 силовых ударов и пробил 36 точных джебов.

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