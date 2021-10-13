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Все точные попадания Фьюри в третьем бою с Уайлдером. ВИДЕО

Бокс
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Все точные попадания Фьюри в третьем бою с Уайлдером. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

YouTube-канал «Fight Vibe» представил подборку всех чистых попаданий чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Боксер из Манчестера побил американца нокаутом в 11-м раунде. Фьюри по статистике нанес 114 силовых ударов и пробил 36 точных джебов.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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