Тарас Шелестюк одержал уверенную победу, нокаутировав мексиканца

Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) одержал очередную уверенную победу на профи-ринге. На территории своего соперника, в городе Канкун (Мексика) он одолел Эрнесто Эспану (31-3-1, 26 КО).

Поединок продолжался 10 раундов из 12 запланированных. Украинец тотально доминировал на протяжении всего боя, а в финальной трех минутке после очередной мощной серии от Тараса рефери дал отмашку и остановил избиение.

Видео ТКО:

Для Тараса это был первый поединок с января 2020 года.