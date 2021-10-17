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Тарас Шелестюк одержал уверенную победу, нокаутировав мексиканца
Поздравляем Тараса
Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) одержал очередную уверенную победу на профи-ринге. На территории своего соперника, в городе Канкун (Мексика) он одолел Эрнесто Эспану (31-3-1, 26 КО).
Поединок продолжался 10 раундов из 12 запланированных. Украинец тотально доминировал на протяжении всего боя, а в финальной трех минутке после очередной мощной серии от Тараса рефери дал отмашку и остановил избиение.
Видео ТКО:
Для Тараса это был первый поединок с января 2020 года.
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