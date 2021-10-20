Отец Фьюри советует Джошуа сменить команду, чтобы хорошо подготовиться к реваншу с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился мыслями о реванше экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Если Джошуа не поменяет команду, Усик сможет снова его побить. История повторится. Он возьмет новую команду, но что насчет мужества и желания? У него их нет.

Угловые говорили, что он прекрасно работает. Джошуа проиграл 9-й раунд, а ему сказали, что нужно использовать джеб. Это не нужно делать, когда пытаешься завоевать титулы.

Команда Джошуа и Роб Маккракен знали, что Усик в любой момент может нокаутировать Джошуа. Они боялись нокаута.

Команда Энтони хотела, чтобы их боксер услышал финальный гонг. Роб не думал о победе. Они пытались оставить Джошуа, удержать его в бою", – сказал Фьюри-старший.