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Диллиан Уайт: С возрастом Фьюри теряет скорость

Бокс
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Возможно, он и прав

Диллиан Уайт: С возрастом Фьюри теряет скорость

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Диллан Уайт (28-2, 18 КО) прокомментировал форму своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Его слова цитирует Talk Sport:

"Третий поединок Фьюри и Уайлдера оказался очень тяжелым и отнял много сил у обоих боксеров. Фьюри не становится лучше с технической точки зрения. Он пытается стать панчером, чтобы нокаутировать своих соперников.

Думаю, это происходит потому, что Фьюри с возрастом теряет скорость. Это мое мнение. Оба парня понесли значительные убытки в этом поединке" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко проехался водами Лос-Анджелеса.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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