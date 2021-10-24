Диллиан Уайт: С возрастом Фьюри теряет скорость

Британский супертяжеловес Диллан Уайт (28-2, 18 КО) прокомментировал форму своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Его слова цитирует Talk Sport:

"Третий поединок Фьюри и Уайлдера оказался очень тяжелым и отнял много сил у обоих боксеров. Фьюри не становится лучше с технической точки зрения. Он пытается стать панчером, чтобы нокаутировать своих соперников.

Думаю, это происходит потому, что Фьюри с возрастом теряет скорость. Это мое мнение. Оба парня понесли значительные убытки в этом поединке" - сказал он.