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Джошуа готов выслушать советы Фьюри перед реваншем с Усиком
Британец поможет британцу?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) отреагировал на предложение Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) помочь ему в подготовке.
"Готов даже к спаррингам. Возможно, это будет самый простой способ вынудить его выйти со мной на один ринг.
А если честно, то я очень даже буду рад увидеть его здесь и с удовольствием выслушаю все его советы", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Первый бой с Усиком Джошуа в сентябре на стадионе Тоттенхэма проиграл единогласным решением судей, а реванш должен пройти в марте-апреле 2022 года.
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