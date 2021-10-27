  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа готов выслушать советы Фьюри перед реваншем с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа готов выслушать советы Фьюри перед реваншем с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Британец поможет британцу?

Джошуа готов выслушать советы Фьюри перед реваншем с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) отреагировал на предложение Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) помочь ему в подготовке.

"Готов даже к спаррингам. Возможно, это будет самый простой способ вынудить его выйти со мной на один ринг.

А если честно, то я очень даже буду рад увидеть его здесь и с удовольствием выслушаю все его советы", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Первый бой с Усиком Джошуа в сентябре на стадионе Тоттенхэма проиграл единогласным решением судей, а реванш должен пройти в марте-апреле 2022 года.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...