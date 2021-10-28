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Джошуа после реванша с Усиком хочет боя с Уайлдером
Неожиданное заявление от британца
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) раскрыл свои планы после боя-реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), который в сентябре отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
"Я бы сходу согласился на бои с такими бойцами, как Уайлдер. И я хочу, чтобы люди знали, что буду драться с кем угодно в расцвете сил или в любое время.
Согласен на любой вызов, если только не помешает политика и будет финансовый интерес. Хотел бы я подраться с Уайлдером? Да", - заявил Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Джошуа и Уайлдер могли провести бой в 2018 году, но длительные переговоры между промоутерами завершились неудачно.
Энтони Джошуа, как ожидается, реванш с Александром Усиком проведет в марте-апреле 2022 года.
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