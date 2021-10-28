  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа после реванша с Усиком хочет боя с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа после реванша с Усиком хочет боя с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Неожиданное заявление от британца

Джошуа после реванша с Усиком хочет боя с Уайлдером

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) раскрыл свои планы после боя-реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), который в сентябре отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

"Я бы сходу согласился на бои с такими бойцами, как Уайлдер. И я хочу, чтобы люди знали, что буду драться с кем угодно в расцвете сил или в любое время.

Согласен на любой вызов, если только не помешает политика и будет финансовый интерес. Хотел бы я подраться с Уайлдером? Да", - заявил Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Джошуа и Уайлдер могли провести бой в 2018 году, но длительные переговоры между промоутерами завершились неудачно.

Энтони Джошуа, как ожидается, реванш с Александром Усиком проведет в марте-апреле 2022 года.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Бокс Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...