Луис Ортис о реванше Усик - Джошуа: Энтони снова проиграет

Кубинский супертяж Луис Ортис (32-2; 27 КО) дал свой прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует FightHype:

"Джошуа снова проиграет.

Мне безразлично, драться с Усиком или же с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я стар, но никто не хочет сразиться со мной" – сказал он.