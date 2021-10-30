  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Луис Ортис о реванше Усик - Джошуа: Энтони снова проиграет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Ортис о реванше Усик - Джошуа: Энтони снова проиграет

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Кубинский монстр дал свой прогноз

Луис Ортис о реванше Усик - Джошуа: Энтони снова проиграет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кубинский супертяж Луис Ортис (32-2; 27 КО) дал свой прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует FightHype:

"Джошуа снова проиграет.

Мне безразлично, драться с Усиком или же с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я стар, но никто не хочет сразиться со мной" – сказал он.

Напомним, ранее Усик рассказал о подготовке к реваншу из Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Луис Ортис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...