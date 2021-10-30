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Луис Ортис о реванше Усик - Джошуа: Энтони снова проиграет
Кубинский монстр дал свой прогноз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кубинский супертяж Луис Ортис (32-2; 27 КО) дал свой прогноз на поединок Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует FightHype:
"Джошуа снова проиграет.
Мне безразлично, драться с Усиком или же с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я стар, но никто не хочет сразиться со мной" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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