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Шелестюк впервые за четыре года вошел в топ-15 рейтинга WBA

Бокс
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Украинец снова может претендовать на титул

Шелестюк впервые за четыре года вошел в топ-15 рейтинга WBA

Новина українською

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в обновленном рейтинге в полусреднем весе (до 66,7 кг) включила Тараса Шелестюка (19-0, 11 КО) в топ-15, поставив украинца на 10-ю позицию.

Шелестюк получил шанс на чемпионский бой после победы над 40-летним венесуэльцем Эрнесто Эспаной (31-2-1, 26 КО), которого олимпийский призер 17 октября побил техническим нокаутом в 10-м раунде.

По линии WBA «суперчемпионом» в полусреднем весе является обидчик Мэнни Пакьяо Йорденис Угас (27-4, 12 КО), а регулярный титул принадлежит Раджабу Бутаеву (14-0-1, 11 КО).

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В статье: Бокс Тарас Шелестюк
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