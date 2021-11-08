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Стало известно, сколько Альварес заработал за бой с Плантом
Привычные цифры для мексиканца
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
Авторитетный журналист Дэн Рафаэль в Твиттере сообщил, что Альварес за бой с Плантом гарантированно заработал 40 миллионов долларов, а гонорар соперника Канело составит как минимум 10 миллионов в американской валюте.
The #CaneloPlant #boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that.— Dan Rafael (@DanRafael1) November 7, 2021
Таким образом, Альварес за года гарантированно получил 95 миллионов долларов – за бой с Авни Йылдырымом лучший боксер современности заработал 20 миллионов долларов, а победа над Билли Джо Сондерсом принесла ему еще 35 миллионов.
Ожидается, что в 2022 году Сауль Альварес проведет два поединка, а его возвращение на ринг состоится не ранее мая.
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