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Стало известно, сколько Альварес заработал за бой с Плантом

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Привычные цифры для мексиканца

Стало известно, сколько Альварес заработал за бой с Плантом

фото - boxingscene.com

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Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Авторитетный журналист Дэн Рафаэль в Твиттере сообщил, что Альварес за бой с Плантом гарантированно заработал 40 миллионов долларов, а гонорар соперника Канело составит как минимум 10 миллионов в американской валюте.

Таким образом, Альварес за года гарантированно получил 95 миллионов долларов – за бой с Авни Йылдырымом лучший боксер современности заработал 20 миллионов долларов, а победа над Билли Джо Сондерсом принесла ему еще 35 миллионов.

Ожидается, что в 2022 году Сауль Альварес проведет два поединка, а его возвращение на ринг состоится не ранее мая.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Калеб Плант
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