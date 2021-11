Стало известно, сколько Альварес заработал за бой с Плантом

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Авторитетный журналист Дэн Рафаэль в Твиттере сообщил, что Альварес за бой с Плантом гарантированно заработал 40 миллионов долларов, а гонорар соперника Канело составит как минимум 10 миллионов в американской валюте.

The #CaneloPlant #boxing main event combined guaranteed money is $50 million -- $40M for Canelo, $10M for Plant. What's the entire #UFC268 card combined purse? I'd imagine a tiny fraction of that.