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Хирн: Меня штурмуют вопросами о том, кто же станет новым тренером Энтони

Бокс
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Промоутер не рассказывает всех подробностей

Хирн: Меня штурмуют вопросами о том, кто же станет новым тренером Энтони

Новина українською

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) о реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

"Да, Джошуа еще вернется в США. Меня штурмуют вопросами о том, кто же станет новым тренером Энтони. Но он пока просто общался с разными специалистами. Я думаю, что когда он вернется в Штаты, он вновь потренируется с некоторыми ребятами, которых повидал ранее. И после этого сделает свой выбор.

В данный момент возможно все. Я думаю, что поменять среду для него хорошо. Только AJ знает, как ему лучше поступить в данной ситуации", - приводит слова промоутера XSport со ссылкой на Youtube канал iFL TV.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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