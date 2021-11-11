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Официально. Деревянченко в декабре проведет бой с Адамесом
Украинец возвращается после длительной паузы
Авторитетный портал BoxRec сообщает, что камбэк Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) состоится 5 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, а его соперником станет 27-летний боксер из Доминиканской Республики Карлос Адамес (20-1, 16 КО), который занимает восьмую строку в списке лучших боксеров мира в среднем весе.
Деревянченко и Адамес выступят на разогреве у Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО), который в декабре проведет защиту титула WBA в легком весе в поединке с Исааком Крузом (22-1-1, 15 КО).
Для украинца бой с Адамесом станет первым с сентября 2020 года, когда Сергей единогласным решением судей проиграл Джермаллу Чарло и не смог стать чемпионом WBC в среднем весе.
Последнюю победу на ринге Сергей Деревянченко одержал более двух лет назад – в апреле 2019 года он в Миннеаполисе разобрался с Джеком Кулькаем.
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