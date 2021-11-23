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Промоутер рассказал, кто будет судить реванш Усика и Джошуа
Выглядит справедливо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), перед реваншем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поговорил о судейском факторе.
«Скорее всего, будет как и в первом бою – один судья украинский, другой из Великобритании и третий – нейтральный», - сказал Красюк.
В первом бою 25 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик победил единогласным решением судей – британец Говард Фостер выставил счет 115:113, украинец Виктор Фесечко насчитал 117:112, а американец Стив Вайсфельд – 116:112.
Ожидается, что бой реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
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