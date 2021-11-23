Промоутер рассказал, кто будет судить реванш Усика и Джошуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), перед реваншем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поговорил о судейском факторе.

«Скорее всего, будет как и в первом бою – один судья украинский, другой из Великобритании и третий – нейтральный», - сказал Красюк.

В первом бою 25 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик победил единогласным решением судей – британец Говард Фостер выставил счет 115:113, украинец Виктор Фесечко насчитал 117:112, а американец Стив Вайсфельд – 116:112.

Ожидается, что бой реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.