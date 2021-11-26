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Теофимо Лопес: Против Ломаченко я дрался с травмой

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Но так ли это

Теофимо Лопес: Против Ломаченко я дрался с травмой

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Боксер легкого веса Теофимо Лопес рассказал, что он получил травму накануне поединка, который он проведет 27 ноября с Джорджом Камбососой.

"Против Ломаченко я дрался с травмой. У меня были повреждение кисти и травма ноги. И я дрался с лучшим боксером мира на тот момент".

"И в этот раз к бою с Камбососом я подхожу с травмой. Это нормально, если ты постоянно выкладываешься. Нужно преодолеть трудности. Это отделяет великого боксера от легендарного", - сказал Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
sport.ua

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