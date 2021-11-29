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Лопес – Камбосос: полный обзор невероятного боя в Нью-Йорке. ВИДЕО
Битва, о которой еще долго будут говорить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал DAZN Boxing представил 15-минутный обзор боя, в котором Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Нью-Йорке разделенным решением судей проиграл Джорджу Камбососу-младшему (20−0, 10 КО) и потерял титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBА в легком весе.
Австралиец в первом раунде отправил бывшего соперника Ломаченко в нокдаун, а в 10-м раунде сам поднялся с канваса ринга после успешной атаки американца.
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