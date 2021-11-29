Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Ломаченко. Промоутер назвал вероятного соперника Камбососа
Посмотрим, что произойдет
DAZN
Джордж Камбосос-младший (20−0, 10 КО) на прошлой неделе в Нью-Йорке разделенным решением судей в бою с обоюдными нокдаунами сенсационно побил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и стал новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA.
В контракте на бой не был прописан реванш, поэтому Камбосос не собирается повторно драться с Лопесом. Об этом в комментарии YouTube-каналу iFL TV сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
«Конечно, мы бы хотели организовать бой за все пояса с Дэвином Хэйни. Это большой бой, однако Дэвину необходимо победить Диаса на следующей неделе.
Посмотрите на то, что происходит – аутсайдеры побеждают. Поэтому Дэвину лучше сосредоточиться. Я был бы рад привезти его в Австралию», - сказал Хирн.
Одним из кандидатов на бой с Джорджем Камбососом считается и бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), который 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Популярное сейчас
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- Лопес оказался в шкуре Ломаченко – сенсационно проиграл бой без права на реванш
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере