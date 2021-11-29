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Не Ломаченко. Промоутер назвал вероятного соперника Камбососа

Бокс
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Посмотрим, что произойдет

Не Ломаченко. Промоутер назвал вероятного соперника Камбососа

DAZN

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Джордж Камбосос-младший (20−0, 10 КО) на прошлой неделе в Нью-Йорке разделенным решением судей в бою с обоюдными нокдаунами сенсационно побил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и стал новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA.

В контракте на бой не был прописан реванш, поэтому Камбосос не собирается повторно драться с Лопесом. Об этом в комментарии YouTube-каналу iFL TV сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

«Конечно, мы бы хотели организовать бой за все пояса с Дэвином Хэйни. Это большой бой, однако Дэвину необходимо победить Диаса на следующей неделе.

Посмотрите на то, что происходит – аутсайдеры побеждают. Поэтому Дэвину лучше сосредоточиться. Я был бы рад привезти его в Австралию», - сказал Хирн.

Одним из кандидатов на бой с Джорджем Камбососом считается и бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), который 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Эдди Хирн Джордж Камбосос
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