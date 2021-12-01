Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес показал свои детские фотографии
Боксер вместе со своим отцом держит чемпионский титул
Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост у себя в "твиттере", где показал свою детскую фотографию с отцом.
"Мы вместе. До самого конца", — подписал фото Лопес.
Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.
We in this together. Until the wheels fall off ❤️???????? #DynamicDuo pic.twitter.com/h4WAjJmZUr— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) December 1, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ
- Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1
- С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать
- Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...