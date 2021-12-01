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Теофимо Лопес показал свои детские фотографии

Бокс
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Боксер вместе со своим отцом держит чемпионский титул

Теофимо Лопес показал свои детские фотографии

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост у себя в "твиттере", где показал свою детскую фотографию с отцом.

"Мы вместе. До самого конца", — подписал фото Лопес.

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.

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В статье: Теофимо Лопес
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