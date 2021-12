Теофимо Лопес показал свои детские фотографии

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес разместил новый пост у себя в "твиттере", где показал свою детскую фотографию с отцом.

"Мы вместе. До самого конца", — подписал фото Лопес.

Последний бой Лопес провёл с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом. Поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов.

We in this together. Until the wheels fall off ❤️‍???????? #DynamicDuo pic.twitter.com/h4WAjJmZUr