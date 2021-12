Деревянченко – Адамес. Судейские записки и статистика ударов. ФОТО

Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник разделенным решением судей (95:95, 97:93, 96:94) уступил Карлосу Адамесу (20-1, 16 КО) в бою за звание обязательного претендента по версии WBC в среднем весе.

Судейские записки боя Деревянченко – Адамес:

За 10 раундов Деревянченко выбросил 157 ударов против 161 у Адамеса. Оба боксера сделали акцент на силовых ударах и редко использовали джеб.

Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo