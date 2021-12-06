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Деревянченко – Адамес. Судейские записки и статистика ударов. ФОТО

Бокс
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Подробности неудачного боя украинца

Деревянченко – Адамес. Судейские записки и статистика ударов. ФОТО

фото - The Ring

Новина українською

Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник разделенным решением судей (95:95, 97:93, 96:94) уступил Карлосу Адамесу (20-1, 16 КО) в бою за звание обязательного претендента по версии WBC в среднем весе.

Судейские записки боя Деревянченко – Адамес:

Деревянченко – Адамес. Судейские записки и статистика ударов. ФОТО - изображение 1

За 10 раундов Деревянченко выбросил 157 ударов против 161 у Адамеса. Оба боксера сделали акцент на силовых ударах и редко использовали джеб.

Поражение в бою с Адамесом стало для Деревянченко четвертым в последних пяти боях.

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В статье: Бокс Сергей Деревянченко
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