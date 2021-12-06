Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Деревянченко – Адамес. Судейские записки и статистика ударов. ФОТО
Подробности неудачного боя украинца
фото - The Ring
Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) в Лос-Анджелесе в ночь с воскресенья на понедельник разделенным решением судей (95:95, 97:93, 96:94) уступил Карлосу Адамесу (20-1, 16 КО) в бою за звание обязательного претендента по версии WBC в среднем весе.
Судейские записки боя Деревянченко – Адамес:
За 10 раундов Деревянченко выбросил 157 ударов против 161 у Адамеса. Оба боксера сделали акцент на силовых ударах и редко использовали джеб.
Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo— CompuBox (@CompuBox) December 6, 2021
Поражение в бою с Адамесом стало для Деревянченко четвертым в последних пяти боях.
Популярное сейчас
- Хачериди может продолжить карьеру в чемпионате Второй лиги - источник
- Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
- Ахметов: Шахтер не продается. Я хочу дальше инвестировать в наши победы
- Промоутер Джошуа назвал сумму отступных для отсрочки боя против Усика
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО