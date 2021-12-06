Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Официальный транслятор боя Ломаченко – Комми в Украине – медиасервис MEGOGO.

Поединок бесплатно покажет телеканал MEGOGO Гонг (подписки Спорт или Максимальная). Ориентировочное начало боя 12 декабря в 06:00 по киевскому времени.

Также бой Ломаченко с Комми покажет британский телеканал Sky Sports, а на территории США поединок будут транслировать телеканалы ESPN и ESPN+.

Для Ломаченко бой с Комми станет седьмым после перехода в легкий вес. Ранее Василий побил Хорхе Линареса, Хосе Педрасу, Энтони Кролла, Люка Кэмпбелла и Масаеши Накатани, а единственное поражение в этом дивизионе украинцу в октябре 2020 года нанес Теофимо Лопес.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию боя между Ломаченко и Комми.