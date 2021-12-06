Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
До поединка считанные дни
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Официальный транслятор боя Ломаченко – Комми в Украине – медиасервис MEGOGO.
Поединок бесплатно покажет телеканал MEGOGO Гонг (подписки Спорт или Максимальная). Ориентировочное начало боя 12 декабря в 06:00 по киевскому времени.
Также бой Ломаченко с Комми покажет британский телеканал Sky Sports, а на территории США поединок будут транслировать телеканалы ESPN и ESPN+.
Для Ломаченко бой с Комми станет седьмым после перехода в легкий вес. Ранее Василий побил Хорхе Линареса, Хосе Педрасу, Энтони Кролла, Люка Кэмпбелла и Масаеши Накатани, а единственное поражение в этом дивизионе украинцу в октябре 2020 года нанес Теофимо Лопес.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию боя между Ломаченко и Комми.
Популярное сейчас
- Худший сезон за 20, 19 или 14 лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков
- "За***л, бл****". ВИДЕО, как игрок Ингульца наехал на хавбека Зари
- Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
- Ломаченко – Комми: Официальное промо-видео самого ожидаемого поединка декабря
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО