  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?

Бокс
(1 голосов)

До поединка считанные дни

Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Официальный транслятор боя Ломаченко – Комми в Украине – медиасервис MEGOGO.

Поединок бесплатно покажет телеканал MEGOGO Гонг (подписки Спорт или Максимальная). Ориентировочное начало боя 12 декабря в 06:00 по киевскому времени.

Также бой Ломаченко с Комми покажет британский телеканал Sky Sports, а на территории США поединок будут транслировать телеканалы ESPN и ESPN+.

Для Ломаченко бой с Комми станет седьмым после перехода в легкий вес. Ранее Василий побил Хорхе Линареса, Хосе Педрасу, Энтони Кролла, Люка Кэмпбелла и Масаеши Накатани, а единственное поражение в этом дивизионе украинцу в октябре 2020 года нанес Теофимо Лопес.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию боя между Ломаченко и Комми.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...