Ломаченко уничтожил Комми. Как это было

Уже в это воскресенье утром, 12 декабря (вечер субботы по американскому времени) украинский легковес, экс-чемпион мира по трем версиям Василий Ломаченко (15-2; 11 КО) сразится с ганским спортсменом, опытным панчером Ричардом Комми (30-3; 27 КО). Поединок состоится в мекке мирового бокса, городе Нью-Йорк на легендарной арене Madison Square Garden. UA-Футбол приглашает Вас провести это время вместе с нами и просмотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) единогласным решением судей побеждает Ричарда Комми (30-4; 27 КО)

117-110

119-108

119-108

12 раунд: Выжил Комми, бедная печень Ричарда, ее, пожалуй, просто не осталось как сплошной субстанции. Интриги в решении судей нет, все ясно.

11 раунд: Черешня уже созрела, но не хватает одного точного удара. Насыпал Василий и в этой трех минутке, но пока стоит оппонент. Делаем ставки на последний раунд.

10 раунд: Поднял темп Василий, провел почти весь раунд в атаках. Держит Комми все эти удары просто чудом. Пока не удается украинцу нанести тот же мощный левый. Дальше – самое интересное.

9 раунд: Какой молодец Ричард (почти львиное сердце). Ничего не выходит у него в атаке, много пропускает, но держит и дарит интригу в поединке. Василий совсем не форсирует события, видно, что он хочет дольше побоксировать.

8 раунд: Решил не форсировать события Ломаченко, дал передохнуть оппоненту. Пара атак левой от украинца, ничего кроме удара ниже пояса от ганца.

7 раунд: Отправил Ломаченко своего оппонента в нокдаун коротким левым, дожил до конца трех минутки Ричард. В следующем раунде поединок может завершиться, пропустил огромное количество ударов Комми.

6 раунд: Зажал соперника у канатов Василий, засыпал гонца ударами, однако очень хорошо держит Комми все, что прилетает от оппонента. В атаке практически ничего не демонстрирует афроамериканец, но мощная правая все еще заряжена.

5 раунд: Немного ожил Ричард, провел несколько атак на ближней дистанции. Василий ответил хорошей работой джебом, левая рука отдохнула. Продолжает Василий вести бой, но главное не истощать самого себя в клинче.

4 раунд: Безумными атакующими комбинациями взрывается украинец, буквально уничтожает Комми по три-четыре удара за раз с разных углов и позиций. Ничего не отвечает ганец, однако пока не находится он в состоянии растерянности.

3 раунд: Подвязывает бой Ричард и пытается атаковать в клинче, однажды это неплохо получилось. Но Ломаченко продолжает левой буквально расстреливать оппонента, стойкий соперник, однако сколько выдержит еще Комми такого темпа – неизвестно.

2 раунд: Несколько атак от Василия ударной левой, в конце раунда чуть не отправил Лома соперника в нокдаун, спас гонг. Ничего не выходит у ганца в атаке, полная доминация нашего боксера.

1 раунд: С первых секунд бойцы присматриваются друг к другу, несколько раз проверил украинец соперника по корпусу, Комми пытался ответить взрывным атакам, но это у него не особо получалось. Трех минутка за украинцем.

БОЙ НАЧАЛСЯ !!!

Василий Ломаченко шагает к рингу

Ричард Комми выходит на ринг

05:40. Считанные секунды до старта поединка.

05:35. Тайсон Фьюри спел для Боба Арума песню "Happy Birthday" и вместе со всей ареной поздравил легендарного промоутера с днем рождения.

05:30. Украинский боксер уже надел перчатки и через несколько минут начнет свой выход к рингу.

05:20. Александр Гвоздик также будет болеть за Ломаченко.

05:15. К сожалению для нас, Александр Тесленко проигрывает страшным нокаутом во втором раунде Джареду Андерсону. Дальше – главное событие вечера, бой Ломаченко – Комми.

05:10. Сергей Деревянченко находится возле ринга и ожидает выхода своего соотечественника.

05:05. Разминка Василия перед выходом на ринг.

05:00. Остался последний поединок андеркарта перед главным боем вечера. Украинец Александр Тесленко выйдет на ринг против Джареда Андерсона.

04:30. Подготовка рук украинца перед процессом тейпирования – Расс Анбер активно работает с кулаками Ломы.

04:25. Василий Ломаченко уже в раздевалке и готовится к выходу на ринг.

04:20. Теренс Кроуфорд уже на месте готов поддерживать нашего соотечественника.

04:15. Вот так подсвечивается главная арена боя уже сейчас – Madison Square Garden по всей красе.

04:00. Александр Усик уже на месте и ждет главное событие вечера.

00:15. Вашему вниманию одно из последних интервью Василия Ломаченко перед боем из Комми:

– Кто самый лучший легковес?

– Мы не знаем, потому что мы не деремся друг против друга.

– Все говорят в социальных сетях, но никто вас не вызывает. Почему?

– Я не знаю. Я прочитал один комментарий под моим постом, парень написал: "Никто не вызывает Лому сейчас, потому что он как Волдеморт из Гарри Поттера. Все боятся этого парня, боятся произносить его имя".

– Думаешь, они боятся произносить твое имя?

– Сейчас у меня нет пояса и это большой риск для них. Они претендуют на величие, но боятся сразиться со мной. Я стремлюсь к величию, но они отказываются боксировать со мной.

– С кем бы ты хотел сражаться? Ты гонишься за определенными соперниками или поясами?

– Я – за поясами, – сказал Ломаченко (ESPN).

23:40. Что ж, друзья, все меньше времени остается до начала поединка Ломаченко – Комми. Предлагаем вспомнить самые интересные моменты с официальной церемонии взвешивания.

17:00. Вашему вниманию разбор будущего поединка Ломаченко - Комми и прогноз на бой от экспертов UA-Футбол.