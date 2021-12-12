Комми прокомментировал поражение от Ломаченко

Ганский легковес Ричард Комми (30-4; 27 КО) после поражения в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) от украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО)) прокомментировал поединок и рассказал о планах на будущее.

Ломаченко – Комми: Как это было

Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна

"Я сражаюсь за свою страну, за свой народ. Я их разочаровал, но верю, что я вернусь. В том раунде, когда я упал, я на миг отвлекся – и бум. Я просто отвел от него глаза, вот и все. Мне следует сохранять концентрацию, но что есть, то есть.

Ломаченко – отличный боец. Я сделал то, что я должен сделать. Я горжусь своим народом и борюсь за него. Я очень люблю свой народ. Я рад, что со мной ничего не произошло. Мои амбиции остаются неизменными: я хочу быть двукратным чемпионом мира" – сказал он.