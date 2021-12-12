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Ломаченко разбил Комми по количеству ударов, статистика боя
Полная доминация от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden единогласным решением судей
За весь поединок наш спортсмен выбросил 554 удара, из которых до цели дошло 248 (60 джебов, 188 силовых (из которых 36 по корпусу). В то время как его соперник выбросил 614 ударов, до цели дошло только 73 (5 джебов и 68 силовых). (из которых 33 по корпусу).
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Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна
Ломаченко прокомментировал победу над Комми.
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