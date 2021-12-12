Ломаченко разбил Комми по количеству ударов, статистика боя

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) в главном событии боксерского вечера в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми (30-4; 27 КО).

За весь поединок наш спортсмен выбросил 554 удара, из которых до цели дошло 248 (60 джебов, 188 силовых (из которых 36 по корпусу). В то время как его соперник выбросил 614 ударов, до цели дошло только 73 (5 джебов и 68 силовых). (из которых 33 по корпусу).

Ломаченко – Комми: Как это было

Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна

Ломаченко прокомментировал победу над Комми.