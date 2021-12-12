Усик рассказал, при каких условиях выйдет на бой против Канело

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, при каких условиях выйдет на ринг против мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2; 39 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Канело – красавец. Конечно, он специально выбрал соперника (Илунгу Макабу - прим.), чтобы забрать себе еще один пояс. Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хевивейте, потому что я снова туда вернусь.

Я думаю, что Канело победит Макабу. Если мы встретимся, мне придется выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. Канело харош, а у того парня я видел несколько боев. Все крутится вокруг Канело" – сказал он.