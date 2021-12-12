  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик рассказал, при каких условиях выйдет на бой против Канело
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик рассказал, при каких условиях выйдет на бой против Канело

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Что думаете по этому поводу

Усик рассказал, при каких условиях выйдет на бой против Канело

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, при каких условиях выйдет на ринг против мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2; 39 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Канело – красавец. Конечно, он специально выбрал соперника (Илунгу Макабу - прим.), чтобы забрать себе еще один пояс. Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хевивейте, потому что я снова туда вернусь.

Я думаю, что Канело победит Макабу. Если мы встретимся, мне придется выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. Канело харош, а у того парня я видел несколько боев. Все крутится вокруг Канело" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик встретился с Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Канело Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...