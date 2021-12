Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины

Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

После боя 33-летний боксер набросил на себя флаг родного города Белгород-Днестровского и отказался от украинской символики.

«Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», - написал Кличко-младший в Твиттере.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc