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Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины

Бокс
(1 голосов)

Легендарный украинец отреагировал на победу Василия

Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

После боя 33-летний боксер набросил на себя флаг родного города Белгород-Днестровского и отказался от украинской символики.

«Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», - написал Кличко-младший в Твиттере.

С флагом Украины Василий Ломаченко в последний раз праздновал победу в августе 2019 года, когда в Лондоне единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла.

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В статье: Владимир Кличко Василий Ломаченко Бокс
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Комментарии (1)
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friday13 (Львів)
13.12.2021 в 11:44
респект
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