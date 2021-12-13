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Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины
Легендарный украинец отреагировал на победу Василия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
После боя 33-летний боксер набросил на себя флаг родного города Белгород-Днестровского и отказался от украинской символики.
«Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.
Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», - написал Кличко-младший в Твиттере.
Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc— Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021
С флагом Украины Василий Ломаченко в последний раз праздновал победу в августе 2019 года, когда в Лондоне единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла.
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