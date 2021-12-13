Непобедимый американец бросил вызов Ломаченко

Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) считает, что именно он должен стать следующим соперником Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который стремится заполучить бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Представьте, что бой Ломаченко vs Камбосос состоится на следующей неделе. Попробуйте спросить у людей их мнение по этому поводу. 9 из 10 поставят на победу Ломаченко.

А теперь представьте, что Ломаченко нужно в следующем бою встретиться со мной. А вот в этом случае кто-то поставит на Ломаченко, а кто-то поставит на меня. В этом противостоянии шансы примерно 50/50», - сказал Стивенсон.

Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум признался, что рассматривает возможность организации боя между украинцем и Стивенсоном.