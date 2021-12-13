Комми отреагировал на отказ Ломаченко добивать его

Ричард Комми (30-4, 27 КО) в субботу в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО).

В седьмом раунде Ломаченко после нокдауна несколько раз призывал угол Комми остановить бой и демонстративно отказывался добивать боксера из Ганы.

«Я думаю, что это было немного дерзко с его стороны. Многие могли подумать, что он пытается защитить меня или не причинить мне урон, но я не избит, со мной ничего не случилось. Если вы посмотрите на наши лица, то у него больше синяков, чем у меня.

Если ты хорошо по мне попал, то это не значит, что я страдаю из-за этого. Собственно говоря, я прошел 12 раундов и даже не пил воду. Так что я был готов к этому бою, но в тот вечер он оказался лучше», - заявил Комми после боя.