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Комми отреагировал на отказ Ломаченко добивать его

Бокс
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Комментарий боксера из Ганы

Комми отреагировал на отказ Ломаченко добивать его

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ричард Комми (30-4, 27 КО) в субботу в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО).

В седьмом раунде Ломаченко после нокдауна несколько раз призывал угол Комми остановить бой и демонстративно отказывался добивать боксера из Ганы.

«Я думаю, что это было немного дерзко с его стороны. Многие могли подумать, что он пытается защитить меня или не причинить мне урон, но я не избит, со мной ничего не случилось. Если вы посмотрите на наши лица, то у него больше синяков, чем у меня.

Если ты хорошо по мне попал, то это не значит, что я страдаю из-за этого. Собственно говоря, я прошел 12 раундов и даже не пил воду. Так что я был готов к этому бою, но в тот вечер он оказался лучше», - заявил Комми после боя.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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Источник:
Fightnews.info

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