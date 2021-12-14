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Иноуэ брутально избил боксера из Таиланда

Бокс
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Звездный японец выиграл очередной бой

Иноуэ брутально избил боксера из Таиланда

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Чемпион WBA Super и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) в главном бою вечера бокса в Токио техническим нокаутом в восьмом раунде побил Арана Дипаена (12-3, 11 KO).

Бой должен был заканчиваться еще до экватора, но Дипаен проявил невероятную стойкость, несмотря на обильное кровотечение из носа.

Наоя Иноуэ в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring занимает четвертое место, уступая только Саулю Альваресу, Александру Усику и Теренсу Кроуфорду.

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В статье: Бокс Наоя Иноуэ
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