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Иноуэ брутально избил боксера из Таиланда
Звездный японец выиграл очередной бой
Чемпион WBA Super и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) в главном бою вечера бокса в Токио техническим нокаутом в восьмом раунде побил Арана Дипаена (12-3, 11 KO).
Бой должен был заканчиваться еще до экватора, но Дипаен проявил невероятную стойкость, несмотря на обильное кровотечение из носа.
The brutal end of #InoueDipaen pic.twitter.com/klPqEi2xoH— Ben Damon (@ben_damon) December 14, 2021
Наоя Иноуэ в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring занимает четвертое место, уступая только Саулю Альваресу, Александру Усику и Теренсу Кроуфорду.
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