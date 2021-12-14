Иноуэ брутально избил боксера из Таиланда

Чемпион WBA Super и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (22-0, 19 KO) в главном бою вечера бокса в Токио техническим нокаутом в восьмом раунде побил Арана Дипаена (12-3, 11 KO).

Бой должен был заканчиваться еще до экватора, но Дипаен проявил невероятную стойкость, несмотря на обильное кровотечение из носа.

Наоя Иноуэ в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring занимает четвертое место, уступая только Саулю Альваресу, Александру Усику и Теренсу Кроуфорду.