  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн заявил, что Камбосос будет драться с Хэйни, а не с Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн заявил, что Камбосос будет драться с Хэйни, а не с Ломаченко

Бокс
(2 голосов)

Скоро все узнаем

Хирн заявил, что Камбосос будет драться с Хэйни, а не с Ломаченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал Девина Хэйни (27-0, 15 КО) главным претендентом на бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Полагаю, что первым все же состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Хэйни и Камбососом.

Верю, что Боб Арум сделает все, чтобы сделать Лому обязательным претендентом для Камбососа. Это значит, что рано или поздно у Василия будет титульный бой

Не сомневаюсь, что победитель боя Камбосос vs Хэйни даст бой Василию. Но у боя за абсолют всегда должен быть приоритет», - сказал Хирн.

Василий Ломаченко в последнем бою 11 декабря в Нью-Йорке единогласным решением судей разгромил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...