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Хирн заявил, что Камбосос будет драться с Хэйни, а не с Ломаченко
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал Девина Хэйни (27-0, 15 КО) главным претендентом на бой с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Полагаю, что первым все же состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Хэйни и Камбососом.
Верю, что Боб Арум сделает все, чтобы сделать Лому обязательным претендентом для Камбососа. Это значит, что рано или поздно у Василия будет титульный бой
Не сомневаюсь, что победитель боя Камбосос vs Хэйни даст бой Василию. Но у боя за абсолют всегда должен быть приоритет», - сказал Хирн.
Василий Ломаченко в последнем бою 11 декабря в Нью-Йорке единогласным решением судей разгромил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
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