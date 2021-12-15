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Страшный удар Вальдеса в бою с Берчельтом признан нокаутом года по версии WBC. ВИДЕО

Бокс
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Действительно яркий момент

Страшный удар Вальдеса в бою с Берчельтом признан нокаутом года по версии WBC. ВИДЕО

фото - boxingscene.com

Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) представил лучший нокаут 2021 года.

Его автором стал Оскар Вальдес, который в феврале в 10-м раунде жестоко разобрался с Мигелем Берчельтом и отобрал у него чемпионский пояс WBC в первом легком весе.

Лучшим боем года по версии WBC стал третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а Сауль Альварес назван организацией боксером года.

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В статье: Бокс Мигель Берчельт Оскар Вальдес
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