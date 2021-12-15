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Страшный удар Вальдеса в бою с Берчельтом признан нокаутом года по версии WBC. ВИДЕО
Действительно яркий момент
фото - boxingscene.com
Всемирный боксерский совет (WBC) представил лучший нокаут 2021 года.
Его автором стал Оскар Вальдес, который в феврале в 10-м раунде жестоко разобрался с Мигелем Берчельтом и отобрал у него чемпионский пояс WBC в первом легком весе.
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! ????????????#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm
Лучшим боем года по версии WBC стал третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а Сауль Альварес назван организацией боксером года.
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