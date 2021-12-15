Страшный удар Вальдеса в бою с Берчельтом признан нокаутом года по версии WBC. ВИДЕО

Всемирный боксерский совет (WBC) представил лучший нокаут 2021 года.

Его автором стал Оскар Вальдес, который в феврале в 10-м раунде жестоко разобрался с Мигелем Берчельтом и отобрал у него чемпионский пояс WBC в первом легком весе.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! ????????????#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Лучшим боем года по версии WBC стал третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а Сауль Альварес назван организацией боксером года.