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Беринчик и Чаниев прошли взвешивание перед боем в субботу

Бокс
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Ждем бой

Беринчик и Чаниев прошли взвешивание перед боем в субботу

фото - instagram.com

Новина українською

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) и россиянин Исса Чаниев (15-3, 7 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя в Броварах.

Оба боксера уложились в лимит легкой категории и показали одинаковый вес – 61,2 кг.

Также взвешивание прошли украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрей Руденко (34-5, 20 КО). Сиренко оказался тяжелее – 112,5 кг против 111,7 кг.

Вечер бокса в Броварах в прямо эфире покажет медиасервис MEGOGO. Начало боя Сиренко – Руденко – не ранее 22:20, Беринчик – Чаниев – не ранее 23:10.

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В статье: Владислав Сиренко Денис Беринчик Андрей Руденко
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