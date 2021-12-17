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Беринчик и Чаниев прошли взвешивание перед боем в субботу
Ждем бой
фото - instagram.com
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) и россиянин Исса Чаниев (15-3, 7 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя в Броварах.
Оба боксера уложились в лимит легкой категории и показали одинаковый вес – 61,2 кг.
Также взвешивание прошли украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрей Руденко (34-5, 20 КО). Сиренко оказался тяжелее – 112,5 кг против 111,7 кг.
Вечер бокса в Броварах в прямо эфире покажет медиасервис MEGOGO. Начало боя Сиренко – Руденко – не ранее 22:20, Беринчик – Чаниев – не ранее 23:10.
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