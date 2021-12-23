Гвоздик включил Усика и Фьюри в топ-5 боксеров года

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал пятерку лучших боксеров 2021 года.

«На первом месте, конечно же, Саша Усик. Извините, человек, будучи некрупным супертяжем, ворвался и свергнул одного из топов дивизиона практически в своем третьем бою», - говорит боксер в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Помимо Усика Гвоздик среди боксеров супертяжелого веса выделил Тайсона Фьюри за его досрочную победу над Деонтеем Уайлдером.

Также в список харьковчанина вошли Джош Тэйлор, Джордж Камбосос и лучший боксер современности по версии журнала The Ring Сауль Альварес.