Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик включил Усика и Фьюри в топ-5 боксеров года
Мнение бывшего чемпиона
Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал пятерку лучших боксеров 2021 года.
«На первом месте, конечно же, Саша Усик. Извините, человек, будучи некрупным супертяжем, ворвался и свергнул одного из топов дивизиона практически в своем третьем бою», - говорит боксер в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
Помимо Усика Гвоздик среди боксеров супертяжелого веса выделил Тайсона Фьюри за его досрочную победу над Деонтеем Уайлдером.
Также в список харьковчанина вошли Джош Тэйлор, Джордж Камбосос и лучший боксер современности по версии журнала The Ring Сауль Альварес.
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец возглавил аматорский клуб
- Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Вратарь
- В своем стиле. ВИДЕО, как Ливерпуль спасся на 90+5-й, а затем выиграл у Лестера по пенальти
- Ломаченко сделал достаточно, чтобы выйти на бой с Камбососом, но получит ли он его?
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО