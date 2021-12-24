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Паркер и Хргович могут определить обязательного претендента для Усика

Бокс
(2 голосов)

Об этом еще слишком рано говорить

Паркер и Хргович могут определить обязательного претендента для Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн не исключил, что Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) встретится с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) в бою за звание обязательного претендента на пояс IBF, который с 25 сентября после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) принадлежит украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО).

«Джозеф Паркер хочет еще один бой за титул в супертяжелом весе. Да, есть очередь таких же желающих, но он в очень хорошей позиции. Возможно, далее будет отборочный бой от IBF против Филипа Хрговича. А может и хороший отдых», - сказал Хирн.

Усик ориентировочно в марте-апреле 2022 года проведет бой-реванш с Джошуа, а в случае победы следующим соперником украинца, вероятней всего, станет чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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В статье: Александр Усик Джозеф Паркер Филип Хргович
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Источник:
Vringe.com

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