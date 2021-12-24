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Паркер и Хргович могут определить обязательного претендента для Усика
Об этом еще слишком рано говорить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн не исключил, что Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) встретится с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) в бою за звание обязательного претендента на пояс IBF, который с 25 сентября после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) принадлежит украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО).
«Джозеф Паркер хочет еще один бой за титул в супертяжелом весе. Да, есть очередь таких же желающих, но он в очень хорошей позиции. Возможно, далее будет отборочный бой от IBF против Филипа Хрговича. А может и хороший отдых», - сказал Хирн.
Усик ориентировочно в марте-апреле 2022 года проведет бой-реванш с Джошуа, а в случае победы следующим соперником украинца, вероятней всего, станет чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
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