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Ортис прокомментировал победу над Мартином: Знал, что это будет фейерверк

Бокс
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Комментарий кубинца

Ортис прокомментировал победу над Мартином: Знал, что это будет фейерверк

UA-Футбол
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Кубинский супертяж Луис Ортис (33-2; 28 КО) прокомментировал победу над американцем Чарльзом Мартином (18-3-1; 16 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"С самого начала он знал, что это будет фейерверк. Он уронил меня дважды, но я прикончил его.

Я был очень сосредоточен на этом бою. Я никогда не беспокоился. Я обращаюсь ко всем супертяжам. Если хочешь побороться за титул, ты должен пройти через меня" – сказал он.

Напомним, что Ортис стал обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик.

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В статье: Луис Ортис
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