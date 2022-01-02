Ортис прокомментировал победу над Мартином: Знал, что это будет фейерверк

Кубинский супертяж Луис Ортис (33-2; 28 КО) прокомментировал победу над американцем Чарльзом Мартином (18-3-1; 16 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"С самого начала он знал, что это будет фейерверк. Он уронил меня дважды, но я прикончил его.

Я был очень сосредоточен на этом бою. Я никогда не беспокоился. Я обращаюсь ко всем супертяжам. Если хочешь побороться за титул, ты должен пройти через меня" – сказал он.