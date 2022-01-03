Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ортис и Хргович определят обязательного претендента для Усика
Ждем бой
https://fightnews.info/ Fightnews
Луис Ортис (33-2, 28 КО) 1 января не без проблем разобрался с Чарльзом Мартином (28-3-1, 25 КО) в отборочном бою по линии IBF.
RingPolska утверждает, что кубинский ветеран не стал обязательным претендентом для Александра Усика (19-0, 13 КО), а всего лишь поднялся на второе место в рейтинге.
Также источник отмечает, что для получения статуса претендента Ортису придется одержать еще одну победу – в бою с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО), который в рейтинге IBF занимает третье место.
Александра Усика пока не особо заботит ситуация с обязательными претендентами. Ориентировочно в апреле 2022 года украинец должен провести бой-реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а в случае победы его следующим соперником, вероятней всего, станет чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Популярное сейчас
- Форвард Атлетико в шаге от перехода в Барсу – Хави считает игрока одним из лучших нападающих мира
- Работы у Миколенко - непочатый край. Эвертон - Брайтон 2:3. Видео голов и обзор матча
- Григорчук: Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время
- В WBC приняли важное решение по бою Фьюри – Уайт
- "Меня прозвали книжный червь" - Степаненко рассказал, как провел отпуск на Мальдивах
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?