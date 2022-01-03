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Ортис и Хргович определят обязательного претендента для Усика

Бокс
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Ортис и Хргович определят обязательного претендента для Усика

https://fightnews.info/ Fightnews

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Луис Ортис (33-2, 28 КО) 1 января не без проблем разобрался с Чарльзом Мартином (28-3-1, 25 КО) в отборочном бою по линии IBF.

RingPolska утверждает, что кубинский ветеран не стал обязательным претендентом для Александра Усика (19-0, 13 КО), а всего лишь поднялся на второе место в рейтинге.

Также источник отмечает, что для получения статуса претендента Ортису придется одержать еще одну победу – в бою с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО), который в рейтинге IBF занимает третье место.

Александра Усика пока не особо заботит ситуация с обязательными претендентами. Ориентировочно в апреле 2022 года украинец должен провести бой-реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а в случае победы его следующим соперником, вероятней всего, станет чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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В статье: Александр Усик Луис Ортис Филип Хргович
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